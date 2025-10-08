Il Premio Nobel per la Chimica a Kitagawa Robson e Yaghi

Il premio Nobel per la Chimica è stato assegnato al giapponese Susumu Kitagawa, all'australiano Richard Robson e al giordano Omar Yaghi. L'Accademia Reale delle Scienze svedese li ha insigniti. 🔗 Leggi su Lastampa.it

il premio nobel per la chimica a kitagawa robson e yaghi

© Lastampa.it - Il Premio Nobel per la Chimica a Kitagawa, Robson e Yaghi

