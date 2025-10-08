Il Premio Nobel per la Chimica a Kitagawa Robson e Yaghi

Il premio Nobel per la Chimica è stato assegnato al giapponese Susumu Kitagawa, all'australiano Richard Robson e al giordano Omar Yaghi. L'Accademia Reale delle Scienze svedese li ha insigniti.

Mentre a Stoccolma venivano annunciati i vincitori del premio Nobel per la Medicina 2025, lui era a passeggio con la moglie nei boschi dell'Idaho (Usa) con il telefonino in modalità aereo: per questo motivo l'immunologo statunitense Fred Ramsdell ha ricevuto la notizia in ritardo.

Il premio Nobel per la fisica è stato assegnato a John Clarke, fisico britannico dell'Università della California a Berkeley, Michel Devoret, fisico francese dell'Università di Yale, e John Martinis, dell'Università della California a Santa Barbara.

Nobel per la Chimica 2025: i vincitori sono Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi - Il Premio Nobel per la Chimica 2025 è stato assegnato. Il premio è stato assegnato per la prima volta nel 1901 e fu il suo stesso ideatore, Alfred Nobel

Il Nobel per la chimica 2025 a Kitagawa, Robson e Yaghi - L'Accademia Reale delle Scienze svedese li ha insigniti del prestigioso riconoscimento per lo sviluppo di strutture metallo-organiche.