Il Premio Nobel è nato da una fake news | l'assurda storia dietro il riconoscimento più ambito al mondo

Siamo nella settima dei Nobel 2025, l'importante riconoscimento internazionale assegnato la prima volta nel 1901. La sua esistenza si deve all'inventore svedese Alfred Nobel, ma non tutti sanno che forse non sarebbe mai esistito senza una clamorosa fake news. 🔗 Leggi su Fanpage.it

