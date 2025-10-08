Il Premio Nobel 2025 per la chimica a Kitagawa Robson e Yaghi Hanno creato una nuova architettura molecolare

Il premio Nobel per la Chimica 2025 è stato assegnato al giapponese Susumu Kitagawa, all’australiano Richard Robson e al giordano Omar Yaghi. L’Accademia Reale delle Scienze svedese li ha insigniti del prestigioso riconoscimento per il loro lavoro sullo «sviluppo di strutture metallo-organiche». Susumu Kitagawa è nato il 4 luglio 1951 a Kyoto in Giappone (Università di Kyoto, Kyoto, Giappone). Richard Robson è nato il 4 giugno 1937 a Glusburn nel Regno Unito (Università di Melbourne, Melbourne, Australia) mentre Omar M. Yaghi è nato il 9 febbraio 1965 a Amman in Giordania (Università della California, Berkeley, CA, Stati Uniti). 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: premio - nobel

Il Napoli merita un Premio Nobel per l’affare Osimhen! Juanlu Sanchez presto sarà a Dimaro

Premio Spadolini al Nobel Giorgio Parisi: “Partecipare alla vita politica dovere civile degli scienziati”

A Fattore R 2025 il Premio Nobel per l’Economia Daron Acemoglu

? Mentre a Stoccolma venivano annunciati i vincitori del premio Nobel per la Medicina 2025, lui era a passeggio con la moglie nei boschi dell'Idaho (Usa) con il telefonino in modalità aereo: per questo motivo l'immunologo statunitense Fred Ramsdell ha rice - facebook.com Vai su Facebook

IG-NOBEL 2025 È tempo di Nobel ma anche di IgNobel, ossia degli studi che "prima fanno ridere, poi pensare". Il premio ha lo scopo di stimolare la curiosità, far parlare di scienza e ricordarci che anche negli studi bizzarri possono esserci intuizioni interess - X Vai su X

Nobel per la Chimica 2025: i vincitori sono Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi - Il Premio Nobel per la Chimica 2025 è stato assegnato Il premio è stato assegnato per la prima volta nel 1901 e fu il suo stesso ideatore, Alfred Nobel ... Segnala fanpage.it

Premio Nobel per la Chimica a Kitagawa, Robson e Yaghi - Torino – Il Premio Nobel per la Chimica 2025 è stato assegnato al giapponese Susumu Kitagawa, al britannico Richard Robson e al giordano Omar M. Riporta ilsecoloxix.it