il pos deve essere collegato al registratore di cassa telematico nuove regole

A partire dal 2026 scatta un nuovo obbligo per i commercianti, che dovranno collegare i registratori telematici al Pos. Sono previste delle sanzioni per i soggetti che non si adegueranno. Ma cosa cambia ai fini pratici con questa novità dati degli scontrini e dei pagamenti elettronici, a partire dal prossimo anno, viaggeranno insieme. A essere coinvolti dall’aggiornamento tecnologico sono bar, ristoranti e negozi, che entro la fine dell’anno dovranno mettere in comunicazione terminali che usano per ricevere i pagamenti con le carte di pagamento e quelli che servono per emettere lo scontrino. A introdurre il nuovo obbligo è stata la Legge di Bilancio 2025: l’obiettivo è quello di potenziare i controlli sulle somme che gli esercenti incassano per prevenire l’evasione fiscale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

