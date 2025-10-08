Il portiere goleador dell’Aurora Treia Testa | Non ci credevo nemmeno io di aver segnato È stato importante perché abbiamo pareggiato

"Non ci credeva nessuno che avessi fatto gol, e nemmeno io". Andrea Testa, portiere dell’Aurora Treia, ricorda la rete messa a segno nell’ultimo secondo a Mogliano che ha dato il pareggio alla squadra. Il numero uno dell’Aurora si è fatto valere nel gioco aereo. "Non mi era mai successo di segnare, mi mancava nel curriculum. Era l’ultimo minuto e mi sono gettato avanti, il mister mi ha suggerito di andare sul primo palo dove Borrelli ha pennellato una palla che era solo da toccare per fare rete". Beh, fare gol non è stato proprio facile. "In effetti ho visto i filmati e devo ammettere che è stato un bel gol". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

