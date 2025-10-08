Il Politecnico delle Arti di Bergamo protagonista all’Expo di Osaka 2025
Undici Accademie di Belle Arti di Stato e quattro ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) sono state protagoniste in questi giorni dell’ Expo 2025 di Osaka, ospiti del Padiglione Italia. Tra queste c’è anche il Politecnico delle Arti di Bergamo – Accademia di Belle Arti “G.Carrara” c he ha partecipato a “WOW We one wave – Art and design for future lives”, il progetto collettivo presentato da tutte le realtà coinvolte. Con questa importante presenza internazionale, il Politecnico delle Arti di Bergamo è entrato ufficialmente in un network nazionale guidato dall’Accademia di Belle Arti di Roma che ha contribuito ai temi dell’Expo – “Designing Future Society for Our Lives”, “Progettare la società futura per le nostre vite” – attraverso l’arte e la formazione, intese come strumenti di interconnessione, ricerca e visione futura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
