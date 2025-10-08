Il Pnrr che doveva cambiare l’Italia sta cambiando solo chi gestisce i fondi

Linkiesta.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A meno di un anno dalla scadenza per il completamento degli obiettivi del Pnrr, fissata al 31 agosto 2026, e a poche settimane dal versamento dell’ultima tranche di dicembre, il governo Meloni ha di fronte a sé una corsa contro il tempo dopo aver speso solo un terzo delle risorse. A luglio di quest’anno ha dichiarato di aver incassato la settima rata e di aver inviato richiesta all’Unione europea per l’ottava, ma il ministro con delega al Pnrr Tommaso Foti, a margine del Festival dell’economia di Trento, ha annunciato una sesta revisione del piano in autunno: « Il livello attuale di spese sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) non è soddisfacente. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

il pnrr che doveva cambiare l8217italia sta cambiando solo chi gestisce i fondi

© Linkiesta.it - Il Pnrr che doveva cambiare l’Italia sta cambiando solo chi gestisce i fondi

In questa notizia si parla di: pnrr - doveva

A Rebibbia una scuola abbandonata doveva rinascere con il Pnrr: ma i lavori non sono mai partiti

Rebibbia, la storia della scuola occupata che doveva rinascere con i fondi del Pnrr

pnrr doveva cambiare l8217italiaPnrr, nuova revisione da 14 miliardi. Fondi totali non cambiano - A nove mesi dal traguardo finale del Pnrr il governo vuole una nuova revisione del piano finanziato dall’Europa ma non pensa di rinunciare a un solo euro dei 194,4 miliardi assegnati all’Italia, ... Da tg24.sky.it

Pnrr verso la scadenza, ma per la sanità è stato speso solo un terzo dei fondi. Cgil: “Il governo vuole favorire il privato” - A pochi mesi dalla scadenza del Pnrr, circa due terzi dei fondi stanziati per la sanità pubblica non sono stati spesi. Da ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Pnrr Doveva Cambiare L8217italia