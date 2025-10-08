Il Piccolo teatro dello Scalo inaugura la stand up comedy | si parte con Introversa di Paola Michelini

Il Piccolo Teatro dello Scalo inaugura la sua nuova stagione teatrale con un progetto audace, una rassegna interamente dedicata alla stand-up comedy, genere che unisce riflessione e risate, pensiero critico e leggerezza, in sinergia con Altra Scena Management di Roma. Si parte venerdì 10 ottobre. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

