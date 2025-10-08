Il Pd che vuol farsi alternativa ricordi la lezione della storia dice Quartapelle
Seguire il movimentismo fino a farsi dettare l’agenda, ma al tempo stesso candidarsi come alternativi alla guida del paese: si può? Nel centrosinistra, in questi giorni, la domanda aleggia sottotra. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: vuol - farsi
La Dea vuol farsi bella in casa dei campioni d'Europa
Jake non vuole farsi scappare Delia e droppa la mossa dell'X Pass #XF2025 - facebook.com Vai su Facebook
Il Pd che vuol farsi alternativa ricordi la lezione della storia, dice Quartapelle - “Non è che si deve condannare l’antisemitismo per posizionamento politico, lo si deve condannare perché la storia insegna: quando cominciano a esserci elementi di forte antisemitismo nel dibattito pub ... Come scrive ilfoglio.it
Schlein: 'L'alternativa è una realtà concreta, il Pd è il perno' - Dalle piazze un messaggio chiaro, Meloni tace l'Italia no' (ANSA) ... Come scrive ansa.it