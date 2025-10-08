Si ferma agli ottavi il cammino di Lorenzo Musetti nel Mille di Shanghai. Dopo un avvio incoraggiante e qualche sprazzo di classe, il carrarino si è arreso ad Aliassime, incapace di mantenere ritmo e incisività sul cemento. Un torneo poco fortunato per i colori azzurri, complici anche i numerosi ritiri, ma la corsa di Musetti verso le Finals resta aperta: l’ottavo posto nella Race lo mantiene in piena zona utile, anche grazie al probabile forfait di Djokovic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il passante è favoloso... ma non basta: Musetti si arrende così ad Auger-Aliassime