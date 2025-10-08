Il Parlamento europeo vieta l’utilizzo dei termini veggie burger e salsiccia di tofu | approvato l’emendamento del Ppe

Da Strasburgo – Il Parlamento europeo, riunito in plenaria a Strasburgo, ha approvato una proposta che vieta l’utilizzo di termini tradizionalmente associati alla carne per descrivere i prodotti a base vegetale. Con 532 voti favorevoli, 78 contrari e 25 astenuti, l’aula ha adottato le modifiche mirate al regolamento sull’organizzazione comune dei mercati agricoli (Ocm), compreso l’emendamento proposto dalla relatrice del Partito popolare europeo (Ppe), Céline Imart. Un divieto che riguarderà l’uso di etichette come « burger vegetale », « salsiccia di tofu o vegana » e « steak plant-based », al fine di «proteggere i valori commerciali e garantire una corretta informazione per i consumatori», spiegano da Strasburgo. 🔗 Leggi su Open.online