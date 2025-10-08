Il Parlamento europeo spinge per il bando dei burger vegetali
Nell'Eurocamera si accende lo scontro sulla carne vegetale, tra chi difende gli allevatori e chi denuncia una crociata contro le alternative sostenibili. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: parlamento - europeo
Decaro e le Regionali in Puglia: "Non sono candidato, presiedo la più importante Commissione" del Parlamento Europeo
Affidopoli, il legale di Santini: “I pm chiedano al Parlamento europeo di usare le chat con Ricci”
Il Tribunale Ue conferma: la famiglia Le Pen dovrà risarcire il Parlamento europeo per spese indebite
L'hamburger vegetariano sulla graticola del Parlamento europeo: “Deve cambiare nome” - X Vai su X
BREAKING: Il Parlamento Europeo non revoca l'immunità a Ilaria Salis, la votazione finisce 306 a 305. - facebook.com Vai su Facebook
Parlamento Ue: Mercato unico, ridurre la frammentazione. Séjourné (Commissione): “Abbattere barriere nazionali ingiustificate” - (Strasburgo) A un anno dalla presentazione del rapporto Draghi sulla competitività, la riduzione delle barriere ancora presenti all’interno del mercato unico torna nell’agenda del Parlamento europeo. Secondo agensir.it