S trasburgo (Francia), 8 ott. (askanews) – Il Parlamento europeo ha votato una proposta per vietare l’uso di termini correlati alla carne, come “hamburger” e “bistecca”, per commercializzare alimenti a base vegetale (plant based). Gli eurodeputati hanno appoggiato, con 355 voti favorevoli e 247 contrari, un emendamento voluto dai Popolari che – all’interno di una proposta di regolamento sul rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare – mette al bando l’uso di denominazioni di origine animale per prodotti derivati da proteine vegetali. Getty Images Leggi anche › Dieta vegana e Plant-based: cosa sono gli alimenti a base vegetale Il provvedimento dovrà essere negoziato con i Governi dei 27 Paesi riuniti nel Consiglio ma poi, forse già dal 2028, i produttori di plant based non potranno più etichettare come “burger veg”, o “hamburger di soia”, o “salsiccia di lenticchie” i propri cibi vegetali, leader di mercato per il trend salutista, animalista o sostenibile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il Parlamento europeo ha votato una proposta per vietare l'uso di parole che richiamano la carne per cibi plant based. Oggi sono consentite, purché il packaging indichi che si tratta di alimenti di origine vegetale