Il pareggio del Pontedera Un punto importante che ci dà più fiducia

Tutti, probabilmente anche gli addetti ai lavori, prima della partita avrebbero firmato ad occhi chiusi di tornare con un pareggio da Gubbio. Ora, dopo la partita, l’1-1 lascia rammarico in casa Pontedera. A far trapelare questo stato d’animo è stato anche lo stesso allenatore Leonardo Menichini. "Il pari preso in rimonta – ha detto al termine del match di domenica – ci fa vedere il bicchiere mezzo vuoto e lascia l’amaro in bocca soprattutto per la prestazione che abbiamo fatto. I ragazzi si sono battuti, hanno dato tutto contro un Gubbio che è una squadra forte, ma che si è trovato di fronte un Pontedera che non ci stava a subire, non ci stava ad aspettare l’avversario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

