Il Paradiso delle Signore anticipazioni 9 ottobre | tra Rosa e Tancredi di nuovo insieme?
Nella puntata del 9 ottobre della soap di Rai 1 le Veneri sognano l'eclissi, mentre per Enrico arriva una possibile cura. E sembra esserci un nuovo avvicinamento fra Tancredi e Rosa.sarà un ritorno di fiamma? Un nuovo giro di emozioni al grande magazzino milanese: tra cenette che sembrano riaccendere piccole scintille sentimentali, vetrine ispirate alla luna e decisioni che potrebbero cambiare tutto, Il Paradiso delle Signore si prepara a una puntata ricca di emozioni. Scopriamo tutti i dettagli nelle anticipazioni dell'episodio che andrà in onda domani alle 16.00 su Rai 1. Riassunto della puntata precedente Il segreto di Enrico ha iniziato a pesare come un macigno: il tremore alla mano lo ha spinto ad accettare l'accordo con Di Meo, pronto a operare al suo posto facendogli da "ombra". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: paradiso - signore
Il Paradiso delle Signore, repliche al via da oggi, 25 agosto
Il Paradiso delle Signore, anticipazioni al 12 settembre: ecco le anticipazioni della nuova stagione
Il paradiso delle signore daily 8 di settembre su rai 1
Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni della settimana (dal 6 al 10 ottobre): cosa succederà - X Vai su X
Beh la Diciassettesima Puntata de Il Paradiso delle Signore ha fatto venire un bel magone non solo a Ciro ma anche a Massimo... - facebook.com Vai su Facebook
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9 ottobre 2025/ Ettore stupisce Odile, una novità turba Rosa - Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano cosa accadrà giovedì 9 ottobre 2025, Ettore sorprende Odile, lei si confida con Rosa e la sconvolge. Come scrive ilsussidiario.net
Il Paradiso delle Signore 10 anticipazioni 9 ottobre - Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 10 di giovedì 9 ottobre 2025 svelano nuove tensioni e decisioni difficili per i protagonisti: Ciro è pronto a chiedere un prestito, mentre le veneri ... Segnala ciakgeneration.it