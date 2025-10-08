Il Paradiso delle Signore anticipazioni 9 ottobre | tra Rosa e Tancredi di nuovo insieme?

Nella puntata del 9 ottobre della soap di Rai 1 le Veneri sognano l'eclissi, mentre per Enrico arriva una possibile cura. E sembra esserci un nuovo avvicinamento fra Tancredi e Rosa.sarà un ritorno di fiamma? Un nuovo giro di emozioni al grande magazzino milanese: tra cenette che sembrano riaccendere piccole scintille sentimentali, vetrine ispirate alla luna e decisioni che potrebbero cambiare tutto, Il Paradiso delle Signore si prepara a una puntata ricca di emozioni. Scopriamo tutti i dettagli nelle anticipazioni dell'episodio che andrà in onda domani alle 16.00 su Rai 1. Riassunto della puntata precedente Il segreto di Enrico ha iniziato a pesare come un macigno: il tremore alla mano lo ha spinto ad accettare l'accordo con Di Meo, pronto a operare al suo posto facendogli da "ombra". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

