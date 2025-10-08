Il Papa | Gli atti di antisemitismo sono veramente preoccupanti

“ L ’esistenza, non so se sono in aumento, degli atti di antisemitismo, è veramente preoccupante”. Lo ha detto il Papa ai giornalisti lasciando Castel Gandolfo. “Bisogna annunciare la pace, il rispetto della dignita’ di tutte le persone”, ha aggiunto. Il Pontefice ha anche spiegato che per il primo viaggio ha scelto la Turchia “per i 1700 anni del Concilio di Nicea” e “in Libano per la possibilità di annunciare di nuovo il messaggio di pace in Medio Oriente”. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Il Papa: “Gli atti di antisemitismo sono veramente preoccupanti” iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

