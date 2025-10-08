Il Papa | Gli atti di antisemitismo sono veramente preoccupanti
“ L ’esistenza, non so se sono in aumento, degli atti di antisemitismo, è veramente preoccupante”. Lo ha detto il Papa ai giornalisti lasciando Castel Gandolfo. “Bisogna annunciare la pace, il rispetto della dignita’ di tutte le persone”, ha aggiunto. Il Pontefice ha anche spiegato che per il primo viaggio ha scelto la Turchia “per i 1700 anni del Concilio di Nicea” e “in Libano per la possibilità di annunciare di nuovo il messaggio di pace in Medio Oriente”. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Il Papa: “Gli atti di antisemitismo sono veramente preoccupanti” iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it
#TG2000 - #PapaLeoneXIV: dal 7 ottobre due anni dolorosi. #Antisemitismo preoccupante. In #Libano per messaggio pace in #MedioOriente "Sono stati due anni molto dolorosi, ha detto il Papa - due anni fa con questo atto terroristico ha provocato oltre mi - X Vai su X
Leone XIV: “gli atti di antisemitismo sono preccupanti” - “Certo, non possiamo accettare gruppi che causano terrorismo: bisogna sempre rifiutare questo stile di odio nel mondo”. Lo riporta agensir.it
Il Papa, atti di antisemitismo veramente preoccupanti - "L'esistenza, non so se sono in aumento, degli atti di antisemitismo, è veramente preoccupante". Lo riporta tuttosport.com