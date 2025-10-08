Il pantano della burocrazia | Il mio terreno allagato nell’indifferenza generale
Ha un terreno di due ettari e mezzo, con coltivazioni biologiche, ulivi ed erba medica. Su quel terreno, da 5 anni, un tubo a cielo aperto proveniente da un pozzetto stradale, scarica ettolitri d’acqua, tanto da allagarlo completamente. Una palude permanente, che rende impossibile l’accesso con i mezzi agricoli e persino a piedi. "Il trattore si ribalta – dice la proprietaria –. Rischio di ammazzarmi". Ma nonostante gli avvocati (ben pagati), i sopralluoghi tecnici, le pec inviate a più riprese a due diverse amministrazioni, il problema sembra irrisolvibile. E lei si sente vittima di un vero e proprio abuso, che vive come una forma di violenza privata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
