Tempo di lettura: 4 minuti Prosegue nel segno della grande musica internazionale l’edizione 2025 dell’ Autunno Musicale al Museo Campano di Capua. Sabato 11 ottobre alle ore 19:30 e domenica 12 ottobre alle ore 18:30, la storica sede museale ospiterà due imperdibili appuntamenti cameristici con protagonisti i musicisti del Pangaea Trio Berlin, una delle formazioni ufficiali dei Berliner Philharmoniker, simbolo di eccellenza assoluta nel panorama orchestrale mondiale. Il trio, composto da Marlene Ito al violino, Uladzmir Sinkevich al violoncello e Yannick Rafalimanana al pianoforte, proporrà due programmi di altissimo profilo che coniugano intensità romantica e modernità timbrica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il Pangaea Trio Berlin dei Berliner Philharmoniker all’Autunno Musicale di Capua