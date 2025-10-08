Il nuovo taglio capelli di Amal Clooney si chiama Bubble Blowout

Amica.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo taglio di capelli per Amal Clooney. L’avvocatessa ha accorciato il suo iconico taglio lungo, con cui l’avevamo vista solo pochi giorni fa agli Albie Awards, e prima ancora al Festival di Venezia 2025, a vantaggio di un bubble blowout, come è stato presentato su Instagram dal suo hairstylist di fiducia, Dimitris Giannetos. Il nuovo taglio capelli bubble blowout di Amal Clooney. Per Amal Clooney questo taglio è una vera e propria rivoluzione. «Ho tagliato tra i 15 e i 20 centimetri di capelli», ha svelato Dimitris Giannetos parlando con Vogue del nuovo look di una delle sue clienti più famose,  «Non aveva mai portato un taglio di capelli così corto». 🔗 Leggi su Amica.it

il nuovo taglio capelli di amal clooney si chiama bubble blowout

© Amica.it - Il nuovo taglio capelli di Amal Clooney si chiama Bubble Blowout

In questa notizia si parla di: nuovo - taglio

Taglio del nastro per il nuovo negozio di alimentari in paese: "Un nuovo punto di riferimento per la comunità"

Mutui, il nuovo taglio dei tassi di interesse arriva a settembre (forse)

Taglio del nastro al nuovo campo di calcio a cinque

nuovo taglio capelli amalIl nuovo taglio capelli di Amal Clooney si chiama Bubble Blowout - Tutto quello che c'è da sapere sul nuovo taglio di Amal Clooney, che non aveva mai tagliato così tanto i capelli ... Come scrive amica.it

nuovo taglio capelli amalAmal Clooney sfoggia un taglio di capelli 20 cm più corto per l'autunno - Con la nuova stagione e un'importante novità a livello professionale, l'avvocatessa ha deciso di darci un taglio. Segnala vogue.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Taglio Capelli Amal