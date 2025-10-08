Nuovo taglio di capelli per Amal Clooney. L’avvocatessa ha accorciato il suo iconico taglio lungo, con cui l’avevamo vista solo pochi giorni fa agli Albie Awards, e prima ancora al Festival di Venezia 2025, a vantaggio di un bubble blowout, come è stato presentato su Instagram dal suo hairstylist di fiducia, Dimitris Giannetos. Il nuovo taglio capelli bubble blowout di Amal Clooney. Per Amal Clooney questo taglio è una vera e propria rivoluzione. «Ho tagliato tra i 15 e i 20 centimetri di capelli», ha svelato Dimitris Giannetos parlando con Vogue del nuovo look di una delle sue clienti più famose, «Non aveva mai portato un taglio di capelli così corto». 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il nuovo taglio capelli di Amal Clooney si chiama Bubble Blowout