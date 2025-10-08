Il nuovo smartphone 5G con una super batteria ti dimentichi di caricarla perchè dura tantissimo va a ruba

C’è la corsa all’acquisto del nuovo smartphone 5G con una batteria dalla durata sorprendente. Perfetto quando si passa tanto tempo fuori casa. Perché la durata della batteria dello smartphone è così importante? Permette di vivere la quotidianità senza pensieri, certi che il fidato dispositivo non ci abbandonerà nel momento del bisogno. Più dura meglio è, ma quale record ha raggiunto il nuovo smartphone 5G di Vivo? Dal 6 ottobre in Italia si può comprare uno smartphone sorprendente per la durata della batteria. Parliamo di Vivo V60 Lite 5G, un device disponibile solo nella versione Special Pack con incluso caricabatterie ultra-rapido da 90 W e auricolari wireless Buds Air3. 🔗 Leggi su Game-experience.it

