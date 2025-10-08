Il nuovo mercato ittico sia il simbolo della rinascita del mare tarantino La proposta di Confartigianato

Tarantinitime.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tarantini Time Quotidiano “Ovunque l’Amministrazione comunale di Taranto decida di collocare il nuovo mercato del pesce,  l’obiettivo deve essere uno solo: fare di Taranto la capitale pugliese della cultura del mare, unendo  vendita, artigianato e degustazione in un’unica esperienza identitaria”. Così Lucia Locantore – coordinatrice del settore alimentare di Confartigianato – interviene nel dibattito sul futuro del  mercato del pesce, proponendo una visione moderna e integrata capace di valorizzare le  straordinarie risorse del territorio.  “Il binomio vendita–degustazione rappresenta una tipicità che può far fare un salto di qualità alla  nostra città – aggiunge Lucia Locantore. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

il nuovo mercato ittico sia il simbolo della rinascita del mare tarantino la proposta di confartigianato

© Tarantinitime.it - Il nuovo mercato ittico sia il simbolo della rinascita del mare tarantino. La proposta di Confartigianato

In questa notizia si parla di: nuovo - mercato

Mercato Juve, caccia al nuovo secondo portiere: il club ha contattato questi due profili. Chi può prendere il posto di Perin

Milan, mercato bollente: tra Jashari, Pubill e il sogno Vlahovic. Spunta un nuovo nome

Serie "D» - Il mercato: Coli nuovo preparatore dei portieri. Un Ghiviborgo "verde» ma già agguerrito

nuovo mercato ittico siaMercato Ittico di Porta Palazzo, inchiesta sul bando da 2,7 milioni. Intercettata la dirigente del Comune di Torino: «Sarà una roba figa, tipo Boqueria» - Paola Virano, dirigente del dipartimento Commercio, indagata per turbativa d’asta. Da torino.corriere.it

nuovo mercato ittico siaNuovo mercato ittico. Montini risponde ai detrattori: due gli errori di fondo - Solo pochi giorni fa il Comitato Sinistra del Porto è tornato a criticare il progetto per il nuovo mercato ittico che sorgerà nel quartiere (vedi notizia). Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Mercato Ittico Sia