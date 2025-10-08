Il nuovo ’gioiello’ è Muharemovic L’Inter lo valuta per il dopo Acerbi
Ci sbilanciamo, anche se alla finestra invernale mancano tre mesi e al mercato ‘vero’, quello estivo, la bellezza di otto. E suggeriamo di scordarvi Laurientè, Pinamonti e Berardi perché il prossimo uomo mercato del Sassuolo sarà Tarik Muharemovic, giovane difensore centrale che il Sassuolo ha arruolato, nell’estate del 2024, dalla Juventus Next Gen, traendone il massimo. È costato – arrivò in prestito con obbligo di riscatto – circa quattro milioni di euro. Vale, dopo 6 gare nella massima serie, già il doppio, e varrà non meno del quadruplo almeno a fine stagione, visto che il giovanotto – al debutto nella massima serie – è già finito sui taccuini della dirigenza dell’Inter, che vedrebbe in lui l’erede di un altro ex neroverde come Francesco Acerbi, il cui contratto scade a fine stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
