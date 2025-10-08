Il nuovo disco di Taylor Swift tra fanfare e delusioni

Le canzoni di The life of a showgirl sono molto meno eccitanti, sorprendenti e coraggiose di tutta la narrazione che le circonda. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Il nuovo disco di Taylor Swift tra fanfare e delusioni

In questa notizia si parla di: nuovo - disco

Il nuovo disco di Gabbani, il debutto di ‘Dalla mia parte’ in attesa del concerto di Verona

L’inconfondibile voce di Benjamin Clementine a Ostia Antica Festival mercoledì 23 luglio con il nuovo disco

La storica band bolognese degli Amarcord presenta i nuovo disco al Cortile del Melograno

"Dagger" è il nuovo disco degli IST IST ed esce a febbraio 2026 @ististmusic https://indieforbunnies.com/2025/10/07/dagger-e-il-nuovo-disco-degli-ist-ist-ed-esce-a-febbraio-2026/… - X Vai su X

Esorcizzare la sofferenza con la tradizione: Massimo Silverio racconta il nuovo album Surtùm in friulano arcaico significa palude, ed è il titolo del nuovo disco di Massimo Silverio, in uscita il 10 ottobre. “È la naturale prosecuzione del primo album”, ha racconta - facebook.com Vai su Facebook

Perché Taylor Swift ha fatto arrabbiare i fan con il lancio del suo ultimo disco, e cosa c'entra l'AI - Molti swifties non hanno gradito l'utilizzo della tecnologia nella campagna promozionale di The Life of a Showgirl, il nuovo album della popstar statunitense ... wired.it scrive

Taylor Swift pubblica “The Life of a Showgirl”: “Un album che mi sembra così giusto” - "The Life of a Showgirl" è il nuovo e attesissimo album di Taylor Swift. Da deejay.it