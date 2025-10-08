Il notaio Claudio Colacchi muore in un incidente su via Salaria

Romatoday.it | 8 ott 2025

Claudio Colacchi, notaio originario dei Castelli Romani, è morto ieri in un incidente stradale sulla via Salaria, all’altezza della frazione di San Giovanni Reatino, nel comune di Rieti.L’incidente è avvenuto poco dopo le 12 di ieri, 7 ottobre. Colacchi stava viaggiando verso Rieti alla guida. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: notaio - claudio

Il notaio Claudio Colacchi morto a 39 anni in un incidente tra due auto: Salaria chiusa

notaio claudio colacchi muoreDolore ad Ariccia, il notaio 39enne Claudio Colacchi muore in un incidente sulla Salaria - È Claudio Colacchi, 39 anni, il professionista rimasto vittima del tragico incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi lungo la Strada ... Segnala castellinotizie.it

notaio claudio colacchi muoreIl notaio Claudio Colacchi morto a 39 anni in un incidente tra due auto: Salaria chiusa - A perdere la vita è il notaio 39enne Claudio Colacchi, originario dei Castelli Romani, ma con studio a Rieti e ad Ariccia ... Secondo fanpage.it

