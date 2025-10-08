Il notaio Claudio Colacchi muore in un incidente su via Salaria
Claudio Colacchi, notaio originario dei Castelli Romani, è morto ieri in un incidente stradale sulla via Salaria, all’altezza della frazione di San Giovanni Reatino, nel comune di Rieti.L’incidente è avvenuto poco dopo le 12 di ieri, 7 ottobre. Colacchi stava viaggiando verso Rieti alla guida. 🔗 Leggi su Romatoday.it
