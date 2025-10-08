Il Nodo di Rastignano aprirà il 18 ottobre

Il prossimo 18 ottobre aprirà finalmente il Nodo di Rastignano. Si tratta di una delle opere strategiche del territorio bolognese attesa per decenni. Il Nodo collega la Fondovalle Savena alla rotonda Mafalda di Savoia, in modo tale da alleggerire il traffico nel centro di Rastignano e su via. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

