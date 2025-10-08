Il Nobel per la Chimica a Kitagawa Robson e Yaghi per gli studi sullo sviluppo di nuovi materiali

I vincitori del Premio «hanno sviluppato un nuovo tipo di architettura molecolare». Tra gli utilizzi dei nuovi materiali porosi, la lotta alla desertificazione, con la possibilità di estrarre acqua dall’aria del deserto. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Il Nobel per la Chimica a Kitagawa, Robson e Yaghi per gli studi sullo sviluppo di nuovi materiali

