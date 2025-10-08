Il Nobel per la Chimica a Kitagawa Robson e Yaghi per gli studi sullo sviluppo di nuovi materiali

Lastampa.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I vincitori del Premio «hanno sviluppato un nuovo tipo di architettura molecolare». Tra gli utilizzi dei nuovi materiali porosi, la lotta alla desertificazione, con la possibilità di estrarre acqua dall’aria del deserto. 🔗 Leggi su Lastampa.it

il nobel per la chimica a kitagawa robson e yaghi per gli studi sullo sviluppo di nuovi materiali

© Lastampa.it - Il Nobel per la Chimica a Kitagawa, Robson e Yaghi per gli studi sullo sviluppo di nuovi materiali

In questa notizia si parla di: nobel - chimica

Premi Nobel 2025, chi vincerà? Le previsioni per medicina, fisica, chimica ed economia

Nobel per la chimica 2025, oggi sarà assegnato il premio

Premio Nobel per la chimica 2025. I vincitori sono Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar Yaghi

nobel chimica kitagawa robsonPremio Nobel per la Chimica a Kitagawa, Robson e Yaghi - Torino – Il Premio Nobel per la Chimica 2025 è stato assegnato al giapponese Susumu Kitagawa, al britannico Richard Robson e al giordano Omar M. Segnala ilsecoloxix.it

nobel chimica kitagawa robsonIl Nobel per la chimica 2025 a Kitagawa, Robson e Yaghi - L'Accademia Reale delle Scienze svedese li ha insigniti del prestigioso riconoscimento per lo sviluppo di strutture metallo- Secondo quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Nobel Chimica Kitagawa Robson