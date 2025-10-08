Il Nobel per la chimica 2025 a Kitagawa Robson e Yaghi

Roma, 8 ottobre 2025 – Il premio Nobel per la Chimica è stato assegnato al giapponese Susumu Kitagawa, all'australiano Richard Robson e al giordano Omar Yaghi. L'Accademia Reale delle Scienze svedese li ha insigniti del prestigioso riconoscimento per il loro lavoro sullo "sviluppo di strutture metallo-organiche". "I vincitori hanno sviluppato un nuovo tipo di architettura molecolare. Le strutture da loro create - strutture metallo-organiche - contengono grandi cavità in cui le molecole possono fluire dentro e fuori. I ricercatori le hanno utilizzate per raccogliere acqua dall'aria del deserto, estrarre inquinanti dall'acqua, catturare l'anidride carbonica e immagazzinare idrogeno", si legge nel comunicato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Nobel per la chimica 2025 a Kitagawa, Robson e Yaghi

In questa notizia si parla di: nobel - chimica

Premi Nobel 2025, chi vincerà? Le previsioni per medicina, fisica, chimica ed economia

Nobel per la chimica 2025, oggi sarà assegnato il premio

Premio Nobel per la chimica 2025. I vincitori sono Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar Yaghi

#AstraZeneca ha firmato un accordo da 555 milioni di dollari con #AlgenBiotechnologies, dietro cui c'è Jennifer Doudna, premio Nobel per la Chimica nel 2020 per la più rivoluzionaria tecnica di editing del genoma. L'articolo di @_giulialfieri - X Vai su X

"Siamo incredibili nell'affrontare i fallimenti. È quello che fanno gli scienziati" David MacMillan, vincitore insieme a Benjamin List de premio Nobel per la Chimica nel 2021 "per lo sviluppo dell'organocatalisi asimmetrica". MacMillan in un'intervista aveva anche - facebook.com Vai su Facebook

Nobel per la Chimica a Kitagawa, Robson e Yaghi: hanno sviluppato strutture metallo-organiche - I tre scienziati che hanno vinto il Premio Nobel per la Chimica si sono distinti per lo sviluppo di un nuovo tipo di architettura molecolare: di cosa si tratta ... Da msn.com

Nobel per la Chimica 2025: i vincitori sono Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi - Il Premio Nobel per la Chimica 2025 è stato assegnato Il premio è stato assegnato per la prima volta nel 1901 e fu il suo stesso ideatore, Alfred Nobel ... Si legge su fanpage.it