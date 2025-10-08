Il Nobel 2025 per la Chimica va a Susumu Kitagawa Richard Robson e Omar M Yaghi per lo sviluppo di strutture metallo-organiche

L'annuncio dell'Assemblea per il Nobel, al Karolinska Institutet di Stoccolma. Nel 2024 il Premio era stato assegnato a David Baker, Demis Hassabis e John M. Jumper. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il Nobel 2025 per la Chimica va a Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi «per lo sviluppo di strutture metallo-organiche»

