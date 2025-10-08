Il nipote di Meazza | Il suo nome è sacro | conservatelo nel nuovo stadio Andavo alle partite con lui e

Il nipote della leggenda a cui è intitolato lo stadio: "Il nonno mi portava con lui a vedere Mazzola e Facchetti, due giganti. Ci alzavamo un po' prima per andare via, e tutta la tribuna faceva un'ovazione. Almeno la targa, quella storica, dovrebbero mantenerla". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il nipote di Meazza: "Il suo nome è sacro: conservatelo nel nuovo stadio. Andavo alle partite con lui e..."

