Il Nero di Bagnoli | ritorna la Sagra del Tartufo della Castagna e dei prodotti tipici

Anche quest’anno, ottobre in Irpinia profuma di tartufo. Torna l’appuntamento fisso con la Sagra del Tartufo Nero di Bagnoli Irpino e dei prodotti tipici locali, una delle manifestazioni enogastronomiche più attese in Campania, organizzata dalla Pro Loco Bagnoli Irpino Laceno.L’edizione 2025 si. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

