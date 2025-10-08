Il club azzurro non ci sta e interviene per fare chiarezza. La nota dei legali attacca la stampa e difende il proprio punto. Il caso relativo alle plusvalenze emerso nella giornata odierna e che vede protagonista il Napoli di Aurelio De Laurentiis sta scatenando il caos all’interno di tutto l’ambiente partenopeo. Una notizia importante e pesante, non c’è dubbio, che ha portato il club partenopeo a decidere di intervenire per fare chiarezza. Attraversio i suoi legali, tramite una nota pubblicata da Ansa, il Napoli ha voluto chiarire diversi aspetti. “ Non emerge un disegno illecito, bensì la normale dinamica di una trattativa legata alla compravendita di calciatori, fisiologica nel settore e priva di profili penalmente rilevanti”, scrivono il legali del Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Il Napoli non ci sta, la nota dei legali: “Non emerge un disegno illecito”