In qualità di Campioni d’Italia in carica, gli azzurri sono la squadra da battere. Eppure, questo inizio di stagione lascia ben sperare. In questa prima parte di stagione il Napoli ha spinto il piede sull’acceleratore, posizionandosi in vetta alla classifica a 15 punti, eguagliando il punteggio della Roma di Gasperini. Sin qui 5 vittorie e una sola sconfitta, arrivata contro il Milan di Allegri. Ciononostante, proprio dall’ambiente rossonero sono arrivati messaggi di elogio verso la compagine azzurra in ottica lotta Scudetto. Napoli, complimenti da parte di Rabiot: “Rimangono i più forti”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

"Il Napoli è la più forte", l'elogio arriva da Milano: l'annuncio è netto