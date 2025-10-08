Il Napoli è la più forte l’elogio arriva da Milano | l’annuncio è netto
In qualità di Campioni d’Italia in carica, gli azzurri sono la squadra da battere. Eppure, questo inizio di stagione lascia ben sperare. In questa prima parte di stagione il Napoli ha spinto il piede sull’acceleratore, posizionandosi in vetta alla classifica a 15 punti, eguagliando il punteggio della Roma di Gasperini. Sin qui 5 vittorie e una sola sconfitta, arrivata contro il Milan di Allegri. Ciononostante, proprio dall’ambiente rossonero sono arrivati messaggi di elogio verso la compagine azzurra in ottica lotta Scudetto. Napoli, complimenti da parte di Rabiot: “Rimangono i più forti”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: napoli - forte
Terremoto a Napoli oggi, forte scossa avvertita
Terremoto oggi a Napoli, forte scossa avvertita dalla popolazione
Terremoto a Napoli oggi, forte scossa avvertita anche nella zona dei campi Flegrei
? Forte temporale si abbatte su Napoli, le previsioni meteo delle prossime ore - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto Napoli Campi Flegrei oggi M 4.0/ Ingv ultime notizie: forte scossa, gente in strada - 0 gradi sulla scala Richter, ecco tutti i dettagli Una forte scossa di terremoto Napoli Campi Flegrei si è verificata ... Riporta ilsussidiario.net
Terremoto a Napoli, scossa di magnitudo 4.6 ai Campi Flegrei. La più forte in 40 anni - Una forte scossa di terremoto si è verificata oggi nella zona dei Campi Flegrei. Lo riporta tg24.sky.it