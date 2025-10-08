Il Museo Città Creativa di Ogliara riparte in una veste rinnovata e accessibile
È stato presentato al pubblico, ieri mattina, il museo di Ogliara nella sua veste riqualificata che lo ha reso uno spazio aperto e accogliente, senza barriere fisiche e cognitive anche grazie ad un programma di attività culturali sviluppato nel segno dell’inclusività. "La giornata segna l’avvio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: museo - citt
Il ministro della Cultura Alessandro Giuli visita in città il Museo Irpino dopo gli scavi di Aeclanum: «Una giornata meravigliosa trascorsa in una Irpinia che ha bisogno di essere rappresentata meglio. C’è bisogno di una classe dirigente degna di questo nome. O - facebook.com Vai su Facebook