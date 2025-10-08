Il movimento per Gaza torna in piazza | Hanno bloccato la flotilla noi blocchiamo tutto
Il movimento in solidarietà ai palestinesi e contro il genocidio a Gaza torna in piazza anche a Parma. Nel pomeriggio di mercoledì 8 ottobre si terrà un presidio in piazza Garibaldi a partire dalle ore 16. L'appuntamento, già programmato, si è rafforzato dopo il blocco della nave Conscience, con. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Gaza, il movimento MAGA si ribella a Trump, deputata Taylor Greene: "In corso genocidio, crisi umanitaria e carestia"
Israele bombarda lo Yemen, colpiti obiettivi Houthi nella capitale. Il movimento: «Continueremo a sostenere Gaza, a prescindere dal prezzo»
Giacomo Giorgio dalla Mostra di Venezia: “Contento per il movimento su Gaza, ma non escludiamo gli artisti”
Corriere della Sera. . La terza protesta del movimento Linea Rossa per Gaza, al Museumplein di Amsterdam, ha visto la partecipazione di oltre 200 mila persone che hanno chiesto al governo olandese di "fermare il genocidio e porre fine all'occupazione della
Cari manifestanti "pacifici" per #Gaza: che senso ha un movimento totalmente incapace di tenere a bada i violenti e i teppisti? #Israele #IsraeleItalia #bastaconHamas
Sciopero generale per Gaza, Alessandrini (M5S) in corteo con lavoratori e manifestanti: “oggi in piazza l’Italia migliore” - Questa mattina la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Abruzzo, Erika Alessandrini, ha preso parte alla manifestazione che si ... Segnala abruzzolive.it
Un Global Forum per Gaza. Vent'anni dopo Genova torna (forse) il movimento senza leader - E con loro, a seguire le gesta della Global Sumud Flotilla e a mobilitarsi per i ... Si legge su huffingtonpost.it