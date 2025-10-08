Il Monster che assilla l’America Ed Gein serial killer da cinema e tv
"Non stiamo facendo un documentario, stiamo facendo un dipinto. Non avrei fatto questa serie se non fosse incredibilmente attuale". Parola di Ryan Murphy, re della serialità statunitense, tornato su Netflix con Monster: La storia di Ed Gein. Terzo capitolo della serie antologica che, dopo aver raccontato le gesta criminali di Jeffrey Dahmer e dei fratelli Menéndes, ci porta nel Wisconsin degli anni Cinquanta. È lì che il solitario Ed Gein nascondeva in casa parti di corpi femminili che uccideva per farne cimeli o manufatti. "È interessante che in questo momento lo show sia più popolare di quando uscì Dahmer", continua lo showrunner. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: monster - assilla
Il “Monster“ che assilla l’America. Ed Gein, serial killer da cinema e tv - La serie ispirata alla vicenda del pluriomicida degli anni ’50, già al centro di “Psycho“ e “Non aprite quella porta“ ... Lo riporta quotidiano.net
Monster, la terza stagione su Ed Gein ha aggiunto nuovi attori al cast - Netflix ha svelato il cast della terza stagione di Monster, che ripercorrerà l'atroce storia del serial killer Ed Gein, ecco gli attori che si aggiungeranno a Charlie Hunnam La terza stagione di ... Segnala movieplayer.it