"Non stiamo facendo un documentario, stiamo facendo un dipinto. Non avrei fatto questa serie se non fosse incredibilmente attuale". Parola di Ryan Murphy, re della serialità statunitense, tornato su Netflix con Monster: La storia di Ed Gein. Terzo capitolo della serie antologica che, dopo aver raccontato le gesta criminali di Jeffrey Dahmer e dei fratelli Menéndes, ci porta nel Wisconsin degli anni Cinquanta. È lì che il solitario Ed Gein nascondeva in casa parti di corpi femminili che uccideva per farne cimeli o manufatti. "È interessante che in questo momento lo show sia più popolare di quando uscì Dahmer", continua lo showrunner. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il “Monster“ che assilla l’America. Ed Gein, serial killer da cinema e tv