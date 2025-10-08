Il momento difficile Alla Recanatese serve qualche certezza

La sapienza e l’esperienza di Osvaldo Jaconi, decano plurivittorioso degli allenatori, per cercare la via migliore per la Recanatese per uscire da questo micidiale mix di risultati negativi ed infortuni, anche gravi, a raffica. Nel frattempo la classifica narra che ci sono solo due squadre alle spalle dei giallorossi, d’altronde reduci da tre ko consecutivi. "Il problema più evidente mi sembra sia quello dell’organico. L’allenatore e i dirigenti hanno più volte ribadito la necessità di rafforzare con urgenza la rosa. Ci sono poi molti giovani e soprattutto tanti volti nuovi per cui un po’ di pazienza è necessaria, tanto più in un campionato già difficoltoso di suo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

il momento difficile alla recanatese serve qualche certezza

