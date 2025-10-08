Il momento difficile Alla Recanatese serve qualche certezza
La sapienza e l’esperienza di Osvaldo Jaconi, decano plurivittorioso degli allenatori, per cercare la via migliore per la Recanatese per uscire da questo micidiale mix di risultati negativi ed infortuni, anche gravi, a raffica. Nel frattempo la classifica narra che ci sono solo due squadre alle spalle dei giallorossi, d’altronde reduci da tre ko consecutivi. "Il problema più evidente mi sembra sia quello dell’organico. L’allenatore e i dirigenti hanno più volte ribadito la necessità di rafforzare con urgenza la rosa. Ci sono poi molti giovani e soprattutto tanti volti nuovi per cui un po’ di pazienza è necessaria, tanto più in un campionato già difficoltoso di suo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: momento - difficile
Dimarco e la tragedia mai dimenticata: “Il momento più difficile”
Carlos Alcaraz, tormento psicologico: "Un momento difficile"
Il momento difficile di Lorenzo Musetti: l’infortunio ha minato le certezze, la sfida è trovare competitività anche sul cemento
Per i fan dei Coma_Cose è un momento difficile. Dopo l’annuncio che Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano si sono lasciati, è stato annunciato che i concerti di Milano e Roma sono stati annullati: il live del 27 ottobre all’Unipol Forum e quello del 30 ottobre - facebook.com Vai su Facebook
#Vino, momento difficile, tra chi parla di #crisi e chi no. Tante idee diverse per il futuro. La visione di istituzioni (@SocialMasaf, @ITAtradeagency e @IsmeaOfficial) e rappresentanze di filiera (da #UnioneItalianaVini ad #Assoenologi, al #Ceev), https://winene - X Vai su X
Il momento difficile. "Alla Recanatese serve qualche certezza» - Jaconi sulla fase dei giallorossi: "La rosa è giovane e incompleta, è necessario avere dei leader all’interno dello spogliatoio". Secondo sport.quotidiano.net
Emergenza Recanatese. "Momento difficile, ma dobbiamo reagire» - Mirko Savini che di questo mondo conosce gran parte delle sue infinite sfaccettature, lavora sodo assieme alla ... Da msn.com