Il ministro Valditara da Napoli | È ora di innalzare l' età minima per l' utilizzo dei social

Napolitoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Quella di innalzare l'età minima per l'utilizzo dei social network è un'idea che condivido pienamente. C'è anche un disegno di legge bipartisan in Parlamento per vietare l'utilizzo dei social ai minori di 15 anni e alcuni paesi come l'Australia l'hanno già sperimentata con successo. La scorsa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: ministro - valditara

