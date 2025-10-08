Il Ministro della Difesa Crosetto operato d' urgenza al colon è in buone condizioni
Questa mattina il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato sottoposto ad un intervento chirurgico presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Roma. L’operazione, eseguita con successo, ha comportato – riferisce una nota del Ministero della Difesa – l’asportazione di tre neoplasie al colon (polipi). Il ministro è in buone condizioni. Si attende ora l’esito dell’esame istologico. "Forza Guido!", ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni, postando una foto di un titolo di stampa con la notizia dell'intervento cui si è sottoposto il ministro. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
