Il ministro della Difesa Crosetto operato al colon | asportati 3 polipi

Roma, 8 ottobre 2025 – Questa mattina il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato sottoposto a un intervento chirurgico presso l’Ospedale Fatebenefratelli. L’operazione, eseguita con successo, ha comportato – riferisce il Ministero della Difesa – l’asportazione di tre neoplasie al colon (polipi). Si attende ora l’esito dell’esame istologico. Crosetto “è in ottime condizioni a seguito dell’intervento in day hospital eseguito questa mattina presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Roma ed è già al lavoro”. Si è trattato, spiegano dal ministero della Difesa, “di interventi previsti da tempo e sempre posticipati, ma che non sono stati eseguiti in forma di urgenza”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it