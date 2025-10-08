Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha visitato il Mosaico di Andreina

Arezzo, 8 ottobre 2025 –  Venerdì 3 ottobre 2025, all’interno del suo itinerario dedicato al patrimonio storico-artistico di Arezzo, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha fatto visita anche alla chiesa dello Spirito Santo di Indicatore, dove ha potuto ammirare da vicino il “Mosaico di Andreina”, un’opera contemporanea monumentale dal forte valore artistico, sociale e internazionale, già adesso il tappeto musivo più grande d’Europa. Il mosaico, in continuo divenire, è il frutto della visione dell’artista Andreina Giorgia Carpenito, che da sedici anni guida un progetto collettivo aperto alla collaborazione di artisti provenienti da tutto il mondo e di scuole europee, creando uno spazio dove arte, educazione e inclusione si incontrano in modo concreto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

