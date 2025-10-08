Il ministro Crosetto operato d' urgenza a Roma | ecco come sta
Intervento chirurgico per il ministro della Difesa Guido Crosetto, che questa mattina è stato operato presso l'ospedale Fatebenefratelli di Roma. La notizia è stata diffusa dal Dicastero della Difesa. Stando a quanto si apprende, il ministro ha dovuto operarsi per rimuovere tre polipi al colon. L'intervento è riuscito, concludendosi con esito positivo, e Crosetto si trova in buone condizioni di salute. Vanno ora attesi i risultati dell'esame istologico richiesto dai medici sui tessuti prelevati. Ciò è infatti indispensabile per stabilire la natura dei polipi rimossi. A quanto pare i medici hanno ritenuto necessario asportare chirurgicamente i tre polipi, indicati come neoplasie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: ministro - crosetto
Difesa, hackerato l'account su X del ministro Crosetto
A Orvieto e Porano grande cordoglio per la morte del generale Nicolò Falsaperna. Il ricordo del Ministro Crosetto e della Presidente Proietti
Crosetto la tocca piano: “Sapete chi rappresenta davvero la Russia?”. L’ira del ministro della Difesa
?"Io, il ministro Tajani e Crosetto e l'amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, siamo stati denunciati alla Corte Penale Internazionale per concorso in genocidio. Ora io credo che non esista un altro caso al mondo e nella storia di una denunci - X Vai su X
«Chiamo a nome del ministro Crosetto»: ecco la maxi-truffa. La richiesta di soldi ad alcuni professionisti in tutta Italia - facebook.com Vai su Facebook
Il ministro Crosetto operato d'urgenza a Roma: ecco come sta - Questa mattina il ministro della Difesa si è sottoposto a un intervento chirurgico al colon. Lo riporta ilgiornale.it
Crosetto operato, asportati tre polipi: «Si attende esame istologico». Cosa sono le neoplasie al colon: sintomi e prevenzione - Guido Crosetto, ministro della Difesa, è stato sottoposto questa mattina a un intervento presso l'ospedale Fatebenefratelli. Come scrive leggo.it