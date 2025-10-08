Il ministro Crosetto operato d' urgenza a Roma | ecco come sta

Intervento chirurgico per il ministro della Difesa Guido Crosetto, che questa mattina è stato operato presso l'ospedale Fatebenefratelli di Roma. La notizia è stata diffusa dal Dicastero della Difesa. Stando a quanto si apprende, il ministro ha dovuto operarsi per rimuovere tre polipi al colon. L'intervento è riuscito, concludendosi con esito positivo, e Crosetto si trova in buone condizioni di salute. Vanno ora attesi i risultati dell'esame istologico richiesto dai medici sui tessuti prelevati. Ciò è infatti indispensabile per stabilire la natura dei polipi rimossi. A quanto pare i medici hanno ritenuto necessario asportare chirurgicamente i tre polipi, indicati come neoplasie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

