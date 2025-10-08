Il ministro Crosetto operato | asportate tre neoplasie al colon

8 ott 2025

Il ministro della Difesa Guido Crosetto si è sottoposto a un intervento chirurgico per l’asportazione di neoplasie al colon. L’operazione si è svolta mercoledì mattina all’ ospedale Fatebenefratelli, ha spiegato il suo ministero, e ha riguardato tre polip i. Ora il titolare della Difesa è in buone condizioni: “Si attende ora l’esito dell’ esame istologico”. Da quanto siede nel Consiglio dei ministri, si tratta del terzo ricovero per Crosetto. Nel febbraio dello scorso anno, il ministro andò una prima volta in ospedale per un lieve pericardite, presentandosi in pronto soccorso a piedi dopo aver accusato forti dolori al petto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

