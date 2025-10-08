Il ministro Crosetto operato al Fatebenefratelli Meloni | Forza Guido

Il ministro Guido Crosetto è stato operato al Fatebenefratelli di Roma. Questa mattina, informa una nota della Difesa, Crosetto è stato sottoposto a un intervento eseguito con successo per l'asportazione di tre neoplasie al colon (polipi). Il ministro è in buone condizioni e si attende l'esito dell'esame istologico. "Forza Guido!", scrive sui social la premier Giorgia Meloni. "Un sincero augurio di pronta guarigione al ministro Guido Crosetto, con l'auspicio che possa presto rimettersi in piena salute. Grazie per il senso del dovere dimostrato anche a pochi giorni dall'operazione". Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

