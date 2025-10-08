Il ministro Crosetto è stato operato al colon

Lettera43.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato operato mercoledì mattina all’ospedale Fratebenefratelli di Roma, per asportare tre neoplasie al colon. Il ministro è in buone condizioni e attende l’esito dell’ esame istologico che chiarirà la natura dei polipi rimossi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

il ministro crosetto 232 stato operato al colon

© Lettera43.it - Il ministro Crosetto è stato operato al colon

In questa notizia si parla di: ministro - crosetto

Difesa, hackerato l'account su X del ministro Crosetto

A Orvieto e Porano grande cordoglio per la morte del generale Nicolò Falsaperna. Il ricordo del Ministro Crosetto e della Presidente Proietti

Crosetto la tocca piano: “Sapete chi rappresenta davvero la Russia?”. L’ira del ministro della Difesa

ministro crosetto 232 statoIl ministro Crosetto operato d'urgenza a Roma: ecco come sta - Questa mattina il ministro della Difesa si &#232; sottoposto a un intervento chirurgico al colon. Come scrive msn.com

ministro crosetto 232 statoCrosetto operato, asportati tre polipi: «Si attende esame istologico». Cosa sono le neoplasie al colon: sintomi e prevenzione - Guido Crosetto, ministro della Difesa, &#232; stato sottoposto questa mattina a un intervento presso l'ospedale Fatebenefratelli. Lo riporta leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Ministro Crosetto 232 Stato