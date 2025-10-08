Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato operato mercoledì mattina all’ospedale Fratebenefratelli di Roma, per asportare tre neoplasie al colon. Il ministro è in buone condizioni e attende l’esito dell’ esame istologico che chiarirà la natura dei polipi rimossi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il ministro Crosetto è stato operato al colon