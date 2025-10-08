Il ministro Crosetto è stato operato al colon
Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato operato mercoledì mattina all’ospedale Fratebenefratelli di Roma, per asportare tre neoplasie al colon. Il ministro è in buone condizioni e attende l’esito dell’ esame istologico che chiarirà la natura dei polipi rimossi. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Difesa, hackerato l'account su X del ministro Crosetto
A Orvieto e Porano grande cordoglio per la morte del generale Nicolò Falsaperna. Il ricordo del Ministro Crosetto e della Presidente Proietti
Crosetto la tocca piano: “Sapete chi rappresenta davvero la Russia?”. L’ira del ministro della Difesa
?"Io, il ministro Tajani e Crosetto e l'amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, siamo stati denunciati alla Corte Penale Internazionale per concorso in genocidio. Ora io credo che non esista un altro caso al mondo e nella storia di una denunci - X Vai su X
Sassari, il ministro Guido Crosetto visita la Brigata e la Caserma Gonzaga L’esponente del governo: «I “sassarini” tengono alto il nome dell’Italia e della Sardegna» - facebook.com Vai su Facebook
