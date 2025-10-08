Il Milan mette la freccia Juve e Roma al palo | colpo in difesa

Il Milan è pronto ad anticipare Juve e Roma e garantire a Max Allegri il rinforzo ideale per la difesa: può arrivare già a gennaio. Il pareggio dell’Allianz Stadium ha lasciato non pochi rimpianti in casa Milan. Un punto sul campo della Juventus è sicuramente prezioso, ma il rigore fallito da Pulisic e le due occasioni non concretizzate da Leao suscitano più di qualche rammarico tra i rossoneri. Di sicuro, però, Massimiliano Allegri è riuscito a creare un gruppo compatto e competitivo. La fiducia dei tifosi è cresciuta moltissimo dopo il buon avvio di stagione: il Diavolo è attualmente secondo in classifica a due punti dalla vetta e si è già ‘liberato’ di due big match (Napoli e Juventus). 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

