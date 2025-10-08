Il migliore bar al mondo è di un italiano ma non è in Italia

Sono 4 i cocktail bar italiani presenti nella World's 50 Best Bar quest'anno, ma se si contano i barman, invece, sono molti di più, a partire da, vincitore assoluto della classifica. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Il migliore bar al mondo è di un italiano (ma non è in Italia)

In questa notizia si parla di: migliore - mondo

Laurea a Steve McCurry a Siena. “Circondati da guerre ma il mondo può essere migliore”

L’isola migliore al mondo per un “lusso accessibile”: ha spiagge incontaminate e mare azzurro

Zucchetti, 40 anni d’innovazione. Bernini: "I sogni aiutano il mondo a diventare un posto migliore"

Chi è il cuoco migliore del mondo? Munk, chef danese, resta in cima e intanto l'Italia spicca con tre premi speciali (di cui uno a Massimo Bottura) e 73 cuochi in lista. Tutti i riconoscimenti #LCIdal1929 - facebook.com Vai su Facebook

Il miglior cocktail bar del mondo è italiano (ma si trova a Hong Kong) - Il locale di Lorenzo Antinori, che lo scorso anno era già stato nominato il migliore dell’Asia, ha ottenuto ora il primo posto nella graduatoria dei World’s ... Segnala repubblica.it

I 14 Migliori bar al mondo: 2 sono in Europa. La classifica - Al Fréquence di Parigi, segnala Time Out, i DJ sono anche mixologist, con una ricca collezione di vinili e un’a ‘eccellente lista di cocktail ispirata al Giappone. donnamoderna.com scrive