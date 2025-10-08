Il mercato di San Martino si sposta in Piazza Toniolo | soddisfazione di Confcommercio

Pisatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Finalmente lo spostamento del mercato in Piazza Toniolo è realtà! L'assegnazione dei posteggi calendarizzata per il prossimo 28 ottobre dal Comune di Pisa segna un nuovo inizio per uno dei mercati di assoluto riferimento per il centro storico di Pisa". Esprime la sua soddisfazione il presidente. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mercato - martino

Il mercato di via San Martino si sposta in piazza Toniolo. Confcommercio: "Vittoria"

Il mercato di San Martino si sposta in piazza Toniolo: soddisfazione di commercianti e maggioranza

Mercato di San Martino, conto alla rovescia per lo spostamento in piazza Toniolo

Il mercato di via San Martino si sposta in piazza Toniolo. Confcommercio: "Vittoria" - Il trasferimento dei mercati di San Martino e di Pisanova arriva dopo un lungo e proficuo confronto con Fiva Confcommercio. Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Mercato San Martino Sposta