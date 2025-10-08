Arezzo, 8 ottobre 2025 – Sarà la Gran Bretagna a dare ufficialmente il via alla diciannovesima edizione del Mercato Internazionale di Arezzo, la grande manifestazione che unisce culture e tradizioni culinarie da tutto il mondo. L’appuntamento per il taglio del nastro è fissato per venerdì 10 ottobre alle ore 12:30 davanti allo stand britannico, davanti alle iconiche tazze con la celebre Union Jack. Alla cerimonia prenderanno parte, insieme ai vertici delle associazioni di categoria, numerose autorità istituzionali. Accanto al direttore generale Franco Marinoni e al presidente nazionale FIVA-Confcommercio Mimmo Errico, saranno presenti il presidente della Camera di Commercio Arezzo-Siena Massimo Guasconi, l’assessore alle attività produttive del Comune di Arezzo Simone Chierici, i consiglieri regionali aretini e la presidente di Atam Arezzo Carla Tavanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il mercato dei sapori si apre con la Gran Bretagna