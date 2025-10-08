Il mercatino di Ceccano

Arriva il mercatino di Ceccano! Quando? Domenica 12 ottobre (ed ogni seconda domenica del mese) dalle ore 9.30 alle ore 18 in piazza XXV luglio.Tra profumi, colori e sapori unici, la mostra mercato animera' il centro storico e regalera ' a chi la visita un’atmosfera specialeANGOLO BIMBIA cura di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

