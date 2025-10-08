Il matrimonio dello stilista Alviero Martini e William de Souza | gli sposi vestono coordinati di viola

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo stilista italiano fondatore del brand Alviero Martini 1A Classe ha sposato il compagno William de Souza. Hanno scelto un dress code all'insegna del viola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: matrimonio - stilista

Bob Mackie, lo stilista di Marilyn torna al lavoro per un matrimonio davvero speciale

matrimonio stilista alviero martiniAlviero Martini si è sposato. E a ispirare il suo look è David Beckham? - Il creativo di Alviero Martini 1A Classe e il compagno William si sono detti sì scegliendo un dress code incentrato su questo colore. Lo riporta vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Matrimonio Stilista Alviero Martini